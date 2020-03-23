محافظ الغربية عن إغلاق 500 مقهى: لحمايتهم وليس "قطع عيشهم"

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الحكومة والقرارات الصادرة للحفاظ على المواطنين وتوعيتهم ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، هناك جولات مستمرة على مدار الساعة للمحافظ ونائب المحافظ وسكرتير العام المحافظة ورؤساء الأحياء والمدن لمتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية على أرض الواقع.





وأكد "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن أكثر من نهتم به هو إزالة الأسواق العشوائية ومنع التكدس داخل الشركات وأمام المخابز وماكينات الصرف، مشيرًا إلى أن المواطنين أصبح لديهم وعي، والمجتمع المدني يُشارك في مواجهة انتشار الفيروس، حيث أن هناك عدد من رجال الأعمال بدأ يقدم مساعدات لتوريد مطهرات وتقديم مساعدات غذائية للمواطنين المتضررين من إيقاب بعض الأعمال مثل المطاعم والمقاهي.





وتابع محافظ الغربية، أن الاستجابة من بعض المواطنين تكون بطيئة، مشددًا على أن ما يقومون به هدفه الرئيسي حماية المواطنين وليس "قطع عيشهم" أو الحاق ضرر بهم، وهناك سيارات تجوب شوارع المحافظة لتوعية المواطنين للوقاية من فيروس كورونا، مشددًا على أنه تم توقيع غرامات على المخالفين لهذه القرارات، وتم إغلاق أكثر من 1300 مركز للدروس الخصوصية، و500 مقهي، وتوقيع غرامة على 43 مكان مخالف لقرارات الحكومة، وهناك استمرار لمتابعة تنفيذ هذه القرارات بكل حسم، مناشدًا أهالي المحافظة بالتعاون مع الجهات التنفيذية لمنع انتشار هذا الوباء.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



