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مانشستر يونايتد يخطط لضم مدافع إنتر ميلان

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:56 م
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جودين
جودين
الفجر الرياضي
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يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع دييجو جودين نجم إنتر ميلان الإيطالي، لتدعيم صفوف الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي.

 

كشفت صحيفة "ميرور" عن أن المان يونايتد مستعد للتعاقد مع الأوروجوياني دييجو جودين مدافع إنتر ميلان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وأضافت أن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، يسعى لإضافة عنصر الخبرة إلى خط دفاعه.

 

ولفتت إلى أن جودين يعاني من أجل اللعب باستمرار تحت قيادة أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، حيث شارك في 16 مباراة فقط من أصل 25 مواجهة في الدوري الإيطالي.

 

 

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مانشستر يونايتد انتر ميلان اخبار الرياضة اليوم

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