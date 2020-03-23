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"قوت القلوب".. الأكثر بحثًا على جوجل بعد عرض الحلقة الأولى

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:55 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تصدر مسلسل "قوت القلوب"، قائمة الأكثر بحثاً على محرك البحث جوجل، بعد عرض الحلقة الأولى أمس على قناة الحياة، في التاسعة مساء.

وتدور أحداث "قوت القلوب"، في إطار اجتماعي كوميدي مشوق،وتجسد بطلة العمل الفنانة ماجدة زكي خلال أحداثه شخصية معلمة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها مما يؤدي إلى وقوع ابنها الذي يجسده الفنان إسلام جمال في مشكلات نتيجة تصرفات والدته المحرجة.


وتتوالى الأحداث، وعندما يقرر إسلام جمال الذي يجسد دور طبيب الارتباط من الفنانة ديانا هشام،ترفض والدتها التي تجسدها الفنانة رانيا فريد شوقي والتي يسيطر عليها الشر والغيرة، وتدخل في صراع مستمر مع ماجدة زكي، في حين يقوم الفنان خالد زكي خلال أحداث العمل بدور زوج رانيا فريد شوقي.


مسلسل "قوت القلوب" تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، ويشارك في بطولته مع النجمة ماجدة زكى كل من رانيا فريد شوقي، خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، فراس سعيد.
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