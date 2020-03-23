نجم تشيلسي السابق يحذر من ضم فيليب كوتينيو













حذر المدافع السابق عن تشيلسي فرانك ليبوف ، ، فرانك لامبارد من تحرك فيليب كوتينيو خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





ارتبط كوتينيو بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أعيد فتح فترة الانتقالات وسط تكهنات متزايدة بأن بايرن ميونيخ سوف يرفض فرصة جعل اعارته من برشلونة دائمًا في نهاية الموسم.





وعندما سُئل ليبوف عما إذا كان كوتينيو سيتنافس مع تشيلسي ، قال لـ ESPN: "لا أعتقد ذلك كان كوتينيو جيدًا مع ليفربول ، مستواه غير جيد حتى الآن مع برشلونة وبايرن ميونيخ.





وتابع: "سيكون لدي الكثير من علامات الاستفهام لرؤيته يأتي إلى تشيلسي ، لجلب ما؟ لدينا لاعبون شباب ، موهوبون للغاية ، واعدون للغاية. لدينا لاعبون خط وسط جيدون مع [ماتيو] كوفاسيتش وجورجينيو لتنظيم اللعبة.





وأضاف: "أنا لا أعرف أين سيكون مكانه. إذا كنت رئيسا ، إذا كنت المدرب ، سأكون مترددا للغاية في اصطحابه."





يذكر أن كل من مانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام هوتسبر يسعوا إلى الحصول على خدمات كوتينيوا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.