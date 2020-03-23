Advertisements
Advertisements
Advertisements

سهير البابلي مطلوبة على جوجل.. والسبب "كورونا"

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:51 م
Advertisements
سهير البابلي
سهير البابلي
Advertisements
تصدرت النجمة سهير البابلي أحد نجوم زمن الفن الجميل، والجيل الذهبي للمسرح المصري والسينما المصرية، "ترند" محرك البحث جوجل، عقب آخر ظهور لها في فيديو بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهور سهير البابلي

وظهرت سهير البابلي النجمة الكوميديانية الكبيرة التي أسرت السينما والمسرع المصري والعربي، وعاصرت كبار نجوم الفن العربي عبر عصورع، على رأسهم الراحل عبد المنعم مدبولي و"عمو فؤاد" العظيم فؤاد المهندس.

رسالة سهير البابلي

ووجهت سهير البابلي رسالة هامة للجميع بشأن فيروس "كورونا"، مناشدة الجميع توخي الحذر عند السلام، محذرةً من "التقبيل" تلك العادة التي يشتهر بها العالم العربي ولاسيمًا المصريين، وهو ما يهدد حياة الكثيرين في ظل هذه الأجواء.

أناقة سهير البابلي

وبدت سهير البابلي أنيقة كعادتها ورغم ظهور علامات السن عليها إلا أنها حافظت على رونقها وروح الفكاهة التي تتسم بها، ولطالما تميزت طوال مسيرتها بها، ما وضعها في مكانة خاصة عند الجماهير العاشقة لها.

غياب سهير البابلي

وقطعت النجمة سهير البابلي فترة غيابها لتعود إلى الواجهة مرة أخرى لتقوم بدورها كفنانة وكمصرية، أم وأخت وجدة، داعية الجميع بتوخي الحذر والتزام المنزل.

نصيحة سهير البابلي

وناشدت السيدة الجميلة سهير البابلي الجميع بعدم "الخصام" والغضب من عدم السلام أو تبادل التقبيل، لأن هذه الظروف قاسية وحرجة، وهذه إجراءات للحد من خطر انتشار "كورونا"، للحفاظ على سلامة الجميع.

سهير البابلي تحذر من "البوس"

وأوضحت سهير البابلي أناه طلبت من أبنائها وأحفادها المكوث بالمنزل وعدم الاختلاط و "البوس"، تجنبا لنشر الوباء الذي تعاني كل دول العالم من خطره.

فيديو سهير البابلي 

وفاجأ عمر زهران المخرج المصري الشهير الجماهير بشر فيديو للجميلة سهير البابلي وهي في منزلها وترتدي ملابس أنيقة وبدى عليها ملامح السن إلى أنها مازالت تتمتع بروحها الشابة وحسها اللطيف، داعية لوقف القبلات ومتمنية السلامة للجميع.

نصيحة سهير البابلي 

وقالت سهير البابلي: "الناس بتزعل لو حد رفض البوس كعادة الناس المعروفة، بس محدش يزعل واوعوا تتخاصموا"، بطريقتها الكوميدية المعروفة عنها والتي لازمتها على مدار حياتها.

سهير البابلي غاضبة من هذه الأمر

وتابعت سهير البابلي: "هذا الأمر ممنوع في منزلها بشكل نهائي سواء كان بين أبنائي أو بين أحفادي، وأطالب جماهيري المحبين بفعل أي شيء باستثناء القبلات تجنبا لفيروس كورونا".

سهير البابلي تغازل كورونا

وأنهت سهير البابلي الفيديو الذي ظهرت به، متغزلةً في اسم الفيروس "كورونا"، ووصفته بالجميل، ومكررةً الاسم أكثر من مرة.

مشوار سهير البابلي 
 
وأثرت النجمة سهير البابلي بأعمالها التي تخطة الـ100 عمل فني تنوعت بين السينما والمسرح والتليفزيون، السينما المصرية والعربية، وكأن آخر أعمالها في 2016 في المسللس "قانون سوسكا"، ومن أشهر أعمالها "ريا وسكينة" المسرحية التي لاقت نجاحا باهرا بمشاركة الدلوعة شادية وأحمد بدير والنجم الراحل عبدالمنعم مدبولي "بابا عبده".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فيديو سهير البابلي سهير البابلي وكورونا سهير البابلي النجمة سهير البابلي اخر اعمالها آخر اعماله

أخبار تهمك

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. شوبير يتوقع إلغاء الدوري المصري

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 13 ساعة

مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

منذ حوالي 5 ساعات

قد تكون مصابا ولا أعراض لديك.. معلومات جديدة عن "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة أمنية موجعة لمافيا احتكار السلع بسبب كورونا

منذ ساعة و نصف

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ يوم

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان من هيئة الدواء عن أول علاج مصري للكورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أحدث ظهور لـسهير البابلي من داخل المستشفى.. شاهد كيف تغيرت ملامحها؟ (صور)

عاجل.. عمر زهران يكشف أخر التطورات الصحية للنجمة سهير البابلي

خبر سار لجمهور سهير البابلي

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ"سهير البابلي"

ابنة سهير البابلي تطمئن الجمهور على صحة والدتها

عاجل.. أول ظهور لسهير البابلي بعد وعكتها الصحية (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:49 م

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

11:19 ص

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

08:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status