سهير البابلي مطلوبة على جوجل.. والسبب "كورونا"

تصدرت النجمة سهير البابلي أحد نجوم زمن الفن الجميل، والجيل الذهبي للمسرح المصري والسينما المصرية، "ترند" محرك البحث جوجل، عقب آخر ظهور لها في فيديو بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





ظهور سهير البابلي





وظهرت سهير البابلي النجمة الكوميديانية الكبيرة التي أسرت السينما والمسرع المصري والعربي، وعاصرت كبار نجوم الفن العربي عبر عصورع، على رأسهم الراحل عبد المنعم مدبولي و"عمو فؤاد" العظيم فؤاد المهندس.





رسالة سهير البابلي





ووجهت سهير البابلي رسالة هامة للجميع بشأن فيروس "كورونا"، مناشدة الجميع توخي الحذر عند السلام، محذرةً من "التقبيل" تلك العادة التي يشتهر بها العالم العربي ولاسيمًا المصريين، وهو ما يهدد حياة الكثيرين في ظل هذه الأجواء.





أناقة سهير البابلي





وبدت سهير البابلي أنيقة كعادتها ورغم ظهور علامات السن عليها إلا أنها حافظت على رونقها وروح الفكاهة التي تتسم بها، ولطالما تميزت طوال مسيرتها بها، ما وضعها في مكانة خاصة عند الجماهير العاشقة لها.





غياب سهير البابلي





وقطعت النجمة سهير البابلي فترة غيابها لتعود إلى الواجهة مرة أخرى لتقوم بدورها كفنانة وكمصرية، أم وأخت وجدة، داعية الجميع بتوخي الحذر والتزام المنزل.





نصيحة سهير البابلي





وناشدت السيدة الجميلة سهير البابلي الجميع بعدم "الخصام" والغضب من عدم السلام أو تبادل التقبيل، لأن هذه الظروف قاسية وحرجة، وهذه إجراءات للحد من خطر انتشار "كورونا"، للحفاظ على سلامة الجميع.





سهير البابلي تحذر من "البوس"





وأوضحت سهير البابلي أناه طلبت من أبنائها وأحفادها المكوث بالمنزل وعدم الاختلاط و "البوس"، تجنبا لنشر الوباء الذي تعاني كل دول العالم من خطره.





فيديو سهير البابلي





وفاجأ عمر زهران المخرج المصري الشهير الجماهير بشر فيديو للجميلة سهير البابلي وهي في منزلها وترتدي ملابس أنيقة وبدى عليها ملامح السن إلى أنها مازالت تتمتع بروحها الشابة وحسها اللطيف، داعية لوقف القبلات ومتمنية السلامة للجميع.





نصيحة سهير البابلي





وقالت سهير البابلي: "الناس بتزعل لو حد رفض البوس كعادة الناس المعروفة، بس محدش يزعل واوعوا تتخاصموا"، بطريقتها الكوميدية المعروفة عنها والتي لازمتها على مدار حياتها.





سهير البابلي غاضبة من هذه الأمر





وتابعت سهير البابلي: "هذا الأمر ممنوع في منزلها بشكل نهائي سواء كان بين أبنائي أو بين أحفادي، وأطالب جماهيري المحبين بفعل أي شيء باستثناء القبلات تجنبا لفيروس كورونا".





سهير البابلي تغازل كورونا





وأنهت سهير البابلي الفيديو الذي ظهرت به، متغزلةً في اسم الفيروس "كورونا"، ووصفته بالجميل، ومكررةً الاسم أكثر من مرة.





مشوار سهير البابلي

وأثرت النجمة سهير البابلي بأعمالها التي تخطة الـ100 عمل فني تنوعت بين السينما والمسرح والتليفزيون، السينما المصرية والعربية، وكأن آخر أعمالها في 2016 في المسللس "قانون سوسكا"، ومن أشهر أعمالها "ريا وسكينة" المسرحية التي لاقت نجاحا باهرا بمشاركة الدلوعة شادية وأحمد بدير والنجم الراحل عبدالمنعم مدبولي "بابا عبده".







