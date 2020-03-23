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طائرة سعودية تحمل مساعدات طبيبة لمواجهة كورونا تصل عدن

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:52 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وصلت طائرة النقل التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والتي تحمل على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس (COVID-19) إلى مطار عدن اليوم الإثنين 23 مارس 2020م.

ونقلت الطائرة الإمدادات الطبية من مدينة (دبي) الإماراتية إلى العاصمة المؤقتة (عدن) بطلب من منظمة الصحة العالمية.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة المشتركة للتحالف؛ لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية الدولية في داخل اليمن وتقديم كل التسهيلات لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2020م، من انتزاع 2،257 لغمًا منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و321 لغمًا مضادة للدبابات و1،930 ذخيرة غير متفجرة، و2 عبوة ناسفة.

ووفقًا لصحية سبق، بلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 154،240 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركز سعودي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم تأسيسه في 27 رجب 1436هـ، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث يقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية؛ بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم.
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