هادي الجيار: كنت أتمنى العمل مع زكي رستم... ووالدتي هي الجندي المجهول في حياتي (حوار)

*كنت أتمنى العمل مع "زكي رستم"، و"عادل أدهم".



*"والدتي'' هي الجندي المجهول في حياتي.



*الفن أخذ مني الكثير من الوقت والصحة.



*أطالب الجميع بعدم الخروج من المنزل للوقاية من فيروس "الكورونا".



*أؤيد قرار هاني شاكر في منع المهرجانات.



وإلى نص الحوار...





كان من المفترض مشاركتي في مسلسل "شديد الخطورة" لكنني أعتذرت عن استكمال تصويره لظروف صحية وزميل أخر لي هو الذي قام بالدور، ولم نقم بتصوير مسلسل بالحب هنعدي حتى الأن.



ماهي معايير اختيارك لأعمالك الفنية؟



أساس اختياري لأدواري هو أن تكون الشخصية حلوة ومكتوبة بشكل جيد ولها تأثير في الدراما والعمل، وفي نفس الوقت أن أكون بين فريق عمل جيد ومع شركة إنتاج محترمة.



هل تتابع ردود أفعال الجمهور على أي عمل تقوم به؟



بالطبع أقوم بمتابعة ردود أفعال الجمهور على أي عمل أجسده.



مع من من الممثلين القدامى كنت تتمني الوقوف أمامهم؟



يوجد العديد من النجوم كنت أتمنى العمل معهم منهم "زكي رستم"، و"عادل أدهم".





من هو الجندي المجهول في حياتك؟



والدتي هي الجندي المجهول في حياتي.



الفن يعطي ويأخذ فماذا أهداك وماذا أخذ منك؟



الفن أعطاني الشهرة وبعض المال، وأخذ مني صحتي ووقتي.



ما رأيك في طرح بعض المسلسلات حاليا على المنصات الإلكترونية؟



طرح المسلسلات على المنصة الالكترونية تجربة جديدة لم أشاهدها حتى الأن لكي أحكم عليها ان كانت جيدة أم لا.



وجه كلمة للجمهور للوقاية من فيروس الكورونا؟



أطالب الجميع بعدم الخروج من المنزل، المسألة في منتهى البساطة "أقعدوا في بيوتكم"، أعتبرها هدنة من الراحة بعد سنوات عمل عديدة لك، البلد هتضيع مننا ناس كثيرة لم تشعر بحجم الخطر وبتهزر وتخرج بمنتهى البساطة لذلك أعتقد انه سوف يتم فرض حظر التجوال قريبا لأن الكلام لم يبدي فائدة لذلك القانون هو الحل.



هل أنت من محبي السماع للمهرجانات الشعبية؟



لا أنا غير محب لسماع المهرجانات الشعبية إطلاقا.



ما رأيك في قرار هاني شاكر في منع المهرجانات الشعبية؟



هذا القرار أقل ما يجب أن يكون، وانا أؤيده بشدة وكان من المفترض أخذه منذ زمن طويل.



فنان موهوب تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان عاشقا للفن منذ صغره وبدأت رحلته الفنية في مسرحية "مدرسة المشاغبين" ثم توجه الى العمل التليفزيوني وقدم العديد من الأعمال الفنية واستطاع أن يخترق قلوب الملايين بفنه الراقي الجميل والمتميز.والتقى :الفجر الفني" بالفنان هادي الجيار للتحدث معه عن الأعمال التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، ونصائحه للوقاية من الفيروس المميت "كورونا".في البداية، هل سنرى هادي الجيار في هذا السباق الرمضاني المقبل؟