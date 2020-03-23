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عاجل.. المرور: إعادة فتح طريق الكريمات

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:46 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، فتح طريق الكريمات، بعد إغلاقه عده أيام بسبب موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد يوم الخميس الماضي.

وأوضحت المرور في بيان لها عن إجراء تحويلات مرورية بالكيلو ١٧٦، حيث تسمح بمرور السيارات في الاتجاهين لحين إتمام الأعمال وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الإلتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وحذرت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية في درجة الحرارة التي تشهدها البلاد خلال اليومين المقبلين.

وتوقعت أن تشهد البلاد اليوم حالة من ارتفاع ملحوظ درجات الحرارة، حيث تصل إلى 29 درجة مئوية فى القاهرة، لافتة إلى ظهور أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة يجعل هناك حالة من الدفء. 

وقالت الدكتورة إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى وقناة اون، إن ارتفاع درجات الحرارة يشمل طقس اليوم وغدا الثلاثاء فقط لتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض بداية من يوم الأربعاء القادم، مشددة على عدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة بشكل كبيرة. 

وأضافت "أنه رغم بداية فصل الربيع إلا أن هناك تقلبات فى درجات الحرارة مع حركة للرياح يصحبها أمطار خفيفة على بعض المناطق". 

ونصحت بضرورة متابعة النشرات الجوية خلال فصل الربيع حيث يشهد حالة من الرياح المثيرة للأتربة والتغيرات المستمرة فى حالة الطقس ودرجات الحرارة وتختلف من يوم ليوم، وكذلك الاختلاف بين درجة الحرارة بين النهار والليل.

كانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.
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الكلمات المفتاحية

المصالح الحكوميه الإجراءات الاحترازية احترازي أزمة الطقس

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