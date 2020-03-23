بسبب كورونا.. برلمانية توجه استغاثة عاجلة إلى وزير التنمية

وجهت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استغاثة سريعة لوزير التنمية المحلية، بشأن عدم الرقابة على الأسواق واستمرار عملها بشكل طبيعي خاصة أسواق العتبة وطنطا، في ظل انتشار الإصابة بفيروس كورونا، ومنع أي تجمعات.





وأوضحت عطوة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن إقامة هذا الأسواق وتوافد المواطنين عليها بشكل طبيعي، يشكل خطورة كبيرة على المصريين، خاصة وأن المنتجات التي يتم بيعها هناك يتم تداولها بين أيادي المواطنين ومن ثم تصبح عرضه كبيرة لانتقال العدوى وحتما ستؤدي لارتفاع فرص الإصابة بالفيروس.





وطالبت عضو مجلس النواب بغلق تلك الأسواق وغيرها من الأماكن التي ما زالت مخالفة لتعليمات الحكومة وتعمل على جمع المواطنين مما سيضيع جهود الحكومة المتخذة لحماية صحة المصريين، ومحاصرة الفيروس وضمان عدم انتقاله بين المواطنين.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة





وكشف، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



