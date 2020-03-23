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هيثم شاكر يستأنف تصوير مسلسل "حب عمري" الجمعة المقبل

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:40 م
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هيثم شاكر
هيثم شاكر
هبة أحمد
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يستعد المطرب هيثم شاكر لاستكمال تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "حب عمرى"، وذلك يوم الجمعة القادم، بالمدينة الصناعية بمنطقة السادس من أكتوبر،بالرغم من تحذيرات وزارة الصحة بالابتعاد عن التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر.


يشار أن مسلسل"حب عمري"،من تأليف فداء الشندويلي،إخراج عبدالعزيز حشاد،إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني،بطولة هيثم شاكر،سهر الصايغ،منه فضالي،أحمد كرارة، ميدو عادل،أماني كمال،سامح الصريطي،عبير منير،هاجر الشرنوبي،ديانا هشام،تامر فرج،وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعى تتخلله العديد من القصص الإنسانية.

والجدير بالذكر أن آخر ألبومات هيثم شاكر هو ألبوم "معرفة قديمة"،واحتوى الألبوم على 14 أغنية، هم "ماتوصينيش،مش مهم أنا،احنا افتراقنا،كنت مداويني،ياما ياما،ماتغيبوش،يا حبيبة، راحو، مفيش بُعد بينسّي،بابي مفتوح، راحتي وياك،معرفة قديمة،لحقتيني، تيجي منك.
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