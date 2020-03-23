علي خليل: المشيخة سوف تصدر بيانا عن مصير امتحانات الشهادات الأزهرية

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه عقب قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، بدأ قطاع المعاهد الأزهرية بتجهيز فيديوهات لكافة المواد الشرعية والعربية لطلاب اولى إعدادي وحتى الثالث الثانوي وتم رفع شرح هذه المواد بالكامل بالصوت والصورة على بوابة الأزهر الإلكترونية، منوهًا بأن هناك مواد مشتركة مع وزارة التربية والتعليم، وهي موجودة بموقع وزارة التعليم بشكل متميز جدًا، وطلاب الأزهر يدخلون عليها للوصول للمعلومات والشرح المطلوب.





وأكد "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن المحتوى العلمي الموجود ببوابة الازهر هو مقرر شهر مارس وإبريل الذي لم يتم شرحه بالمعاهد، وتم رفع بنك أسئلة كامل لطلاب الصف الأول الاعدادي وحتى الثالث الثانوي على بوابة الأزهر الالكترونية.





وتابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن ما قبل المرحلة الاعدادية هو نفس مناهج التربية والتعليم ويزيد عنها القرآن الكريم فقط، مشيرًا إلى أن مشيخة الازهر سوف تصدر بيانا لتحديد مصير امتحانات الشهادات الازهرية، بينما موقف الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادي مثل موقف التربية والتعليم، بتقديم الطالب مشروع بحثي بالتواصل مع معلمه.





وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مصير امتحانات نهاية العام لجميع المراحل التعليمية، مشيرًا إلى أن رياض الأطفال (kg1 – kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي، سيجري تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)، وسيُعد معلمي هؤلاء الطلاب تقارير أداء للطلاب.





وقال وزير التعليم، في بيان له، لن تُجرى امتحانات نهاية العام للطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل)، والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحا لجميع الطلاب التواصل مع مُعلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم، مطالبًا أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.





وأضاف طارق شوقي، أنه بالنسبة للشهادات العامة والدبلومات الفنية، فسيجري امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو مُعلن في الجداول التي أعلنت عنها وزارة التعليم في لجان الامتحانات، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الطلاب في اللجان.





أما بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي، فحسب بيان وزير التعليم، سيجري تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (دون درجات)، الذي كان مُقررًا في يوم 22 مارس الجاري، ليُعقد في 5 أبريل 2020، ويؤديه الطلاب من المنزل، كما سيجري اختبار تجريبي (دون درجات) للصف الثاني الثانوي في التوقيت نفسه، قبل تجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.





وذكر وزير التعليم أنه سيجري امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل، على أن يُصحح إلكترونيًّا، وتُرسل نتيجته للطلاب، أما طلاب الخدمات بالصفين الأول والثاني الثانوي، فسيجري توزيع التابلت عليهم ويؤدون الامتحان في نهاية العام إلكترونيًّا، وبالنسب لطلاب المنازل بالصفين نفسهما فسيجري تطبيق عليهم نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.





أما الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، في الصفين الأول والثاني الثانوي فسيجري عليهم، حسب بيان وزير التعليم، تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل، أما الطلاب المصريين في الخارج، فسيطبق عليهم نظام المشروعات (البحث) مع عدم إجراء امتحانات.



