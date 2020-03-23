"بها آثار تعذيب".. معاينة جثة الشاب المعثور عليها في أبو النمرس

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن جثة الشاب المعثور عليها بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس، عُثر عليها في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.





وأضاف المصدر في تصرحاته إلى "الفجر"، أن جثة الشاب بها آثار تعذيب وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مشيرًا إلى أنه لم يعثر بحوزته على أي أوراق تفيد تحقيق شخصيته.





كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عثرت على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة بالقمامة في منطقة شبرامنت، التابعة لمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.