عاجل.. العثور على جثة شاب مجهول الهوية في أبو النمرس

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة بالقمامة في منطقة شبرامنت، التابعة لمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.





البداية كانت بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، يفيد بورود بلاغًا للرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة بالقمامة بطريق شبرامنت، بنطاق المركز.





على الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.





معاينة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، كشفت أن الجثة لشاب مجهول الهوية، عثر على جثته مقتولا، ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته.





وفرضت الأجهزة الأمنية بالجيزة كردونا أمنيا بمحيط الجثة، لحين وصول فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة لتتولي النيابة العامة التحقيقات.





وفي وقت سابق من اليوم، شكل اللواء محمود السبيلي، فريق بحث، ترأسه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، لكشف ملابسات قتل صاحب "سوبر ماركت"، داخل محل عمله بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس.

وضم فريق البحث ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، والنقباء أحمد بدوي، فاروق عبد القادر، عبد العزيز فرحات، معاوني مباحث قسم الحوامدية، وتم نشر عدة أكمنة وتتبع خط سير هروب المتهمين، وسرعة القبض عليهم.

وكشف شهود عيان على جريمة قتل محمد عبد الحي، صاحب سوبر ماركت بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، وقال: "الحكاية مخدتش دقيقة، كان يوجد أشخاص يستقلون "توك توك"، وأحدهم معه سلاح واقف خارج السوبر ماركت، وانتظروا خروج آخر زبون من المحل، ولدي استقلاله السيارة المتوقفة أمام المحل، أطلق أحدهم وابلًا من الأسلحة صوب صاحب السوبر ماركت"

وواصل شاهد العيان، أن "المجنى عليه كان جالسا في أحد زوايا السوبر ماركت، ولدى مشاهدته الجاني حاول الاختباء منه، لكن الأخير، أطلق وابل من الأعيرة النارية، أسقطه قتيلا في الحال وفروا هاربين مستقلين التوك توك، في طريقهم إلى مدينة الحوامدية بعد تأكدهم من قتله".

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة أن صاحب السوبر ماركت الذي لقى مصرعه بطلقات نارية بمركز أبو النمرس، من عائلة الريس، ومقيم بمنطقة منيل شيحة، بنطاق مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

وأضاف المصدر ذاته في تصريحات إلى "الفجر" أن أحد أولاد عمومته وراء ارتكاب الجريمة، بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، نشرت عدة أكمنة بمكان خط سير هروب المتهمين لتضييق الخناق عليهم، وسرعة القبض عليهم قبل هروبهم.

ويكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لكشف ملابسات قتل، صاحب سوبر ماركت، بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.



