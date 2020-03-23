ألمانيا تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لـ22،672 ووقاة 86

أظهرت حصيلة أجرتها وكالة الصحة العامة روبرت كوخ (RKI) في ألمانيا، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 22،672 وتوفي 86 شخصًا بسبب الفيروس.

أظهرت حصيلة أجرتها وكالة الصحة العامة روبرت كوخ (RKI) في ألمانيا، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 22،672 وتوفي 86 شخصًا بسبب الفيروس.