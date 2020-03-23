Advertisements
Advertisements
Advertisements

ألمانيا تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لـ22،672 ووقاة 86

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أظهرت حصيلة أجرتها وكالة الصحة العامة روبرت كوخ (RKI) في ألمانيا، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 22،672 وتوفي 86 شخصًا بسبب الفيروس.

ويقارن هذا بـ18610 حالة و 55 حالة وفاة يوم الأحد، عندما حذر معهد RKI من أن العدد الفعلي من المحتمل أن يكون أعلى حيث لم تقدم جميع السلطات الصحية المحلية أرقامها خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما أوردت وكالة "رويترز".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة تضرب ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. شوبير يتوقع إلغاء الدوري المصري

منذ 34 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ يوم

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

منذ حوالي 3 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

قد تكون مصابا ولا أعراض لديك.. معلومات جديدة عن "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ يوم

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة الا ربع

مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

خبر سار.. الأوقاف تصرف 6 ملايين جنيه لهذه الفئة

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:49 م

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

11:19 ص

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل.. شوبير يتوقع إلغاء الدوري المصري

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status