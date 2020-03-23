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عاجل.. الاتحاد الإسباني يعلن قرار مفاجئ بشأن مستقبل الليجا

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:20 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرار جديد خلال الدقائق الماضية بشأن مستقبل بطولة الليجا هذا الموسم وتوقفها في الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وجاء قرار الاتحاد الاسباني بتوقف كل المسابقات في البلاد ومن مضمنها الليجا حتى اشعار آخر، وحتى ترى الحكومة انه يمكن استئناف البطولات دون مخاطر تهدد الصحة.

وشهدت إسبانيا تسجيل العديد من الاصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، مما جعل الاتحاد الإسباني لكرة القدم يرى صعوبة عودة المسابقة في الوقت الحالي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان قد أعلن تأجيل بطولة اليورو هذا الصيف من أجل استكمال جميع البطولات المحلية.

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