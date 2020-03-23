Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفعيل العمل عن بعد بمؤسسات الدولة في تونس

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:15 م
Advertisements
تونس
تونس
وكالات
Advertisements

قررت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، تفعيل العمل عن بعد بمؤسسات الدولة حتى 4 إبريل للوقاية من فيروس كورونا.

 

واتخذت السلطات التونسية، يوم السبت الماضي، إجراءات استثنائية بقيمة 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار)، لحماية المواطنين والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

 

وأكدت الحكومة التونسية، إن الدولة ستضمن استمرار رواتب العمال والموظفين، وستقوم بتخصيص مبلغ قيمته 300 مليون دولار كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة، كما ستتكفل بتخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 مليون لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

 

كام قررت الحكومة التونسية، تأجيل أقساط القروض المصرفية لمدة 6 أشهر بالنسبة لمن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1000 دينار.

 

وبخصوص المؤسسات والناشطين الاقتصاديين العاملين للحساب الخاص والمتضررين من توقف أنشطتهم بسبب كورونا، أكدت الحكومة تأجيل دفع الآداءات لمدة 3 أشهر وتأجيل أقساط الديون المصرفية لمدة 6 أشهر.

 

ورصدت وزارة الصحة التونسية،  15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 75 إصابة وتسجيل 3 حالات وفاة، فضلا عن اكتشاف بؤرة لتفشي الفيروس، وسط مخاوف من الوصول إلى مرحلة كارثية شبيهة بالسيناريو الإيطالي، في ظل توقعات بارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام القادمة.

 

وكانت السلطات التونسية، قد قررت أمس الأحد، اعتبار جزيرة جربة السياحية، التي تقع جنوب شرق البلاد،  بؤرة لتفشي الفيروس.

 

وفي هذا السياق، أطلقت بن علية، صيحة تنبيه، ودعت المواطنين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الحكومية التي تمّ الإعلان عنها خصوصا الحجر الصحي العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا مؤسسات الدولة فيروس كورونا تونس تفشي الفيروس العمل عن بعد اجمالي الاصابات

أخبار تهمك

مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ يوم

خبر سار.. الأوقاف تصرف 6 ملايين جنيه لهذه الفئة

منذ ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ يوم

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

قد تكون مصابا ولا أعراض لديك.. معلومات جديدة عن "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة الا ربع

أزمة جديدة تضرب ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

عاجل.. شوبير يتوقع إلغاء الدوري المصري

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

آخرهم الدوري الكويتي.. «كورونا» شبح مميت يهدد دوريات كرة القدم في العالم

كواشف طبية وإلغاء الاحتفالات.. إجراءات التعليم العالي لمحاربة كورونا

كورونا يقتل متعة كرة القدم.. بطولات ودوريات عالمية تعطلت بسبب الفيروس المميت

تعليق الدراسة وغرف عزل.. ننشر جهود دول الخليج لمواجهة فيروس كورونا

خبير: ما حدث خلال الأيام الماضية أعاد كتابة خريطة الاقتصاد العالمي

برلماني: الدولة تتعامل بحرفية في مواجهة كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:49 م

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

11:19 ص

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل.. شوبير يتوقع إلغاء الدوري المصري

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status