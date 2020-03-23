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ريال مدريد يقترب من موهبة رين

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:37 م
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موهبة رين
موهبة رين
الفجر الرياضي
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يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع بديل البرازيلي كاسيميرو في خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الحالي.

 

كشفت صحيفة "ٍسبورت" الإسبانية أن ريال مدريد يفاوض كامافينجا لاعب خط وسط رين الفرنسي وصاحب الـ 17 عامَا الذي وافق على الانتقال للنادي الملكي.

 

وأوضحت أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يحب لاعب رين كثيرًا ويرى أنه سيكون خير خليفة لكاسيميرو كما أن سعره لا يتجاوز 50 مليون يورو فقط.

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رين ريال مدريد اخبار الرياضة اليوم

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