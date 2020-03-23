عائشة بن أحمد: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"

شاركت الفنان عائشة بن أحمد، جمهورها بمجموعة صور للحيوانات، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت عائشة، على الصور قائلة:"اللي يلقى كلب او قط تخلاو عليه أصحابه يبعثلي صورته والمكان الي هو فيه بالظبط كلامي موجه للتوانسة بما اني موجودة في تونس حاليا".



وأضافت:" ويا ريت يصير نفس الشئ بمصر اكيد فما جمعيات مهتمة بالموضوع هذا شكرا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"يعطيك الصحة ربي يباركلك" واضاف آخر"الحمدلله عندي عشر قطط ولا تخليت عنهم".



يذكر أن آخر أعمال عائشة بن أحمد، فيلم "الفلوس"، الذي عرض مؤخرًا في السينمات، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة الفنان تامر حسني وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام.

