طريقة التسجيل ضمن العمالة غير المنتظمة لصرف 500 جنيه من الحكومة

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة اطلقت موقع إلكتروني لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لمساعدتها، مناشدًا كل مواطن يريد استخراج كعب العمل أن يدخل على الموقع الالكتروني لوزارة القوى العاملة لتسجيل بياناته كامله، والتوجه في اليوم الثاني لاستلامها فقط لمنع الزحام بكاتب القوى العاملة.





وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا ما يوجه بالاهتمام بالعمالة ويخص العمالة غير المنتظمة، منوهًا إلى أن الوزارة لديها إدارات خاصة بالعمالة غير المنتظمة على مستوى محافظات الجمهورية، وهناك ما يقرب من 120 ألف عامل غير منتظم مسجل بهذه الإدارات، لافتًا إلى أن اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة اتخذت قرارا بصرف منحة استثنائية 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة.





وناشد وزير القوى العاملة، العمالة غير المنتظمة الغير مسجلة بالدخول على الموقع الإلكتروني للتسجيل، موضحًا أنه خلال الأيام الماضية تم تسجيل ما يقرب من 20 ألف استمارة، منوهًا بأن البيانات المطلوبة هي الاسم والرقم القومي ورقم هاتف يمكن التواصل به، وهناك رقم واتس آب يمكن تسجيل هذه البيانات عليه، ويمكن لمن لا يجيد التعامل مع المواقع الإلكترونية أن يستعين بأحد أقاربه للتسجيل له.





وناشدت وزارة القوي العاملة، العمالة غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها، والتي لم تقم بالتسجيل من قبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg





وأكدت الوزارة أنها لن تقبل طلبات باليد من المواطنين، وإنما يتعين على الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.





وجددت الوزارة، الإعلان عن تخصيص رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين.



