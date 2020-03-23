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عاشور يرفض الاستعجال في حسم مستقبله بعد قرار الرحيل عن الأهلي

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:11 م
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حسام عاشور
حسام عاشور
علي نبوي
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يرفض حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعجال في التوقيع لأي ناد أخر بعدما تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وفي ظل انتهاء عقده مع الاهلي وقرار لجنة التخطيط عدم التجديد له وتم عرض عليه الاعتزال بنهاية الموسم مع توليه منصب إداري أو فني داخل جهاز الكرة بالإضافة للعمل في قناة النادي فضلاً عن إقامة مباراة إعتزال تليق بأسمه وتاريخه.

ويرفض حسام عاشور الاستعجال في تحديد مستقبله أو الاستقرار على وجهته قبل التفكير في الموضوع من مختلف الزوايا خاصة وأن هناك بعض المقربين منه نصحوه بقبول عرض الأهلي والاعتزال بنهاية الموسم الجاري، حفاظاً على تاريخه الحافل مع النادي الأحمر.
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