محمد جمعة ضيف شرف مسلسل "النهاية"

يشارك الفنان محمد جمعة كضيف شرف في مسلسل "النهاية"المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، فقد صور مشاهده الأيام الماضية داخل استوديو المسلمى 2 قبل الحريق الذي نشب أول أمس في بلاتوه العمل،واتضح أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي.



يشار أن مسلسل "النهاية"،من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي،ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، بطولة يوسف الشريف،عمرو عبدالجليل،شريف منير،سارة عادل ، محمود إمام،أحمد صبري غباشي.



وفي سياق آخر،يشارك محمد جمعة في السباق الرمضاني المقبل أيضًا بثلاثة مسلسلات هم "فرصة ثانية"، "هجمة مرتدة"، "البرنس".





يشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور، نجلاء بدر، أحمد زاهر، إدوارد،ريم سامي،عبد العزيز مخيون، محمد حاتم، صفاء الطوخي، محمد مهران.