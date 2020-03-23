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"قطاع الأعمال": إجراءات وقائية مشددة بشركات نقل الركاب لمواجهة "كورونا"

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:06 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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 واصلت شركات نقل الركاب  (شرق الدلتا - غرب ووسط الدلتا - الصعيد) للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري تطبيق التدابير الوقائية اللازمة التي تحقق عدم انتشار فيروس الكورونا عن طريق وسائل المواصلات.

 

وبدأت هذه الإجراءات بتخفيض نسبة العمالة بمنافذ (حجز التذاكر - الجراجات - محطات الركوب ... الخ) منعا لتكدس العاملين في المناطق، واستخدام وسائل التطهير ( مضخات - سوائل التطهير - زي التطهير للقائمين بالتطهير - كمامات ... الخ)، وتنفيذ أعمال التعقيم على العاملين بالشركات التابعة والمتعاملين مع الجمهور.

 

كما يجرى تعقيم جميع ( الجراجات - الورش - محطات ركوب الركاب - مناطق انتظار المواطنين - جميع المباني الادارية ) بالشركات التابعة بصفة دورية، وكذلك تعقيم جميع الاتوبيسات من الداخل داخل الجراجات وقبل بدء الرحلة بمحطة القيام وبعد وصول الرحلات بمحطة الوصول، مع إلزام جميع السائقين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء قيادتهم للمركبات طوال فترة الرحلة.

 

وتضمنت الإجراءات تخفيض نسبة الاشغال من طاقة الاتوبيسات من خلال تقليل عدد الركاب بنسبة 50% من عدد 50 راكب إلى عدد 25 راكب بكل اتوبيس / رحلة ( بمعدل راكب في كل كرسي مزدوج ) لترك مسافات كافية للوقاية.

 


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