إسبانيا تعلن دخول نائبة رئيس الوزراء إلى المستشفى

أكدت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، دخول نائبة رئيس الوزراء إلى المستشفى بسبب عدوى رئوية.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في وقت سابق، بأن السلطات الصحية في إسبانيا، أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 33089 حالة..

كما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 324 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 1326.

ويذكر أن فيروس كورونا ينتشر بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.



