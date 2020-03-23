عاجل.. شوبير يتوقع إلغاء الدوري المصري





توقع الإعلامي أحمد شوبير إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بسبب فيروس كورونا.شوبير غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"قريبا تأجيل الاولمبياد رسميا تأجيل مباريات دورى الابطال والكونفدراليه الافريقيه لأجل غير مسمي قرار متوقع بالغاء الدورى المصرى بكل درجاته".وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق تعليق كافة أنشطة كرة القدم لمدة أسبوعين كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.