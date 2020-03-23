أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 23/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || شفاء نحو 90% من المصابين بفيروس "كورونا" بالصين



أعلنت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة في الصين، اليوم الاثنين، في آخر إحصائيات لها شفاء 90% من المصابين بفيروس كورونا، وبقاء وجود 5120 مصابا فقط في المستشفيات لتلقي العلاج.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || قتلى جراء فيضانات الربيع في إيران

قتل 7 أشخاص بسبب وفقد اثنان آخران، جراء فيضانات الربيع في إيران، بحسب ما قال مجتبى خالدي، المتحدث الرسمي باسم الإسعاف الإيرانية.

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