Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:54 م
Advertisements
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
Advertisements

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 23/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || شفاء نحو 90% من المصابين بفيروس "كورونا" بالصين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أعلنت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة في الصين، اليوم الاثنين، في آخر إحصائيات لها شفاء 90% من المصابين بفيروس كورونا، وبقاء وجود 5120 مصابا فقط في المستشفيات لتلقي العلاج.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || قتلى جراء فيضانات الربيع في إيران
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
قتل 7 أشخاص بسبب وفقد اثنان آخران، جراء فيضانات الربيع في إيران، بحسب ما قال مجتبى خالدي، المتحدث الرسمي باسم الإسعاف الإيرانية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || معلومات جديدة عن "كورونا"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، اليوم الاثنين، عن بيانات صينية جديدة أكدت أن أعداد المصابين بكورونا ممن لا تظهر لديهم أعراض الإصابة بالفيروس قد تصل إلى ثلث أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالمرض.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيضانات الربيع فيروس كورونا الصين إيران أعراض كورونا

أخبار تهمك

أزمة جديدة تضرب ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ يوم

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة الا ربع

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار.. الأوقاف تصرف 6 ملايين جنيه لهذه الفئة

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يتوقع إلغاء الدوري المصري

منذ 35 دقيقة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ يوم

قد تكون مصابا ولا أعراض لديك.. معلومات جديدة عن "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:49 م

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

11:19 ص

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

08:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status