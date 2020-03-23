بعد وفاتهما بفيروس كورونا.. راند البحيري تنعي ضحيتا القوات المسلحة

"راند البحيري تنعي اللواء خالد شلتوت واللواء شفيع داوود الذين توفو بسبب كورونا "



نشرت الفنانة راند البحيري صور للوائات الجيش اللذين توفو بسبب فيروس "كورونا" وذلك عبر صفحاها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



قامت "البحيري" بالتعليق علي الصورة بروح من الحزن والأسي علي فقدانهم قائلة " قلبي موجوع عليهم. ربنا يرحمهم. شهداء بإذن الله" اللواء خالد شلتوت"،" اللواء شفيع داوود" ،خالص التعازي لأسرهم و قلبي معاهم و ربنا يارب يصبركم الحمدلله الحمدلله_كثيرا، يارب ارحمنا، نستغفرك و نتوب إليك يا لله يا كريم يا رحيم يا غفور يا الله"





جائت تعليقات الجمهور فيها نبرة من الحزن والأسي علي فقدانراللوائات من ناحية والخوف والهلع من"فيروس كورونا من ناحية أخري " حيث علقو قائلين" ربنا يعدي الأزمة دي علي خير، ربنا يسترها، ربنا يرحمهم ويسكنة فسيح جناتة "



يشار إلي نعى نادي قضاة مصر وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت والذى وافته المنية بعد مشاركته فى أعمال مكافحة فيروس كورونا، متأثرا بإصابته بالفيروس.



علي الجانب الآخر قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ، إن مجلس إدارة النادي أصدر بيانا جاء فيه "ينعي نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ببالغ الحزن والأسى اللواء أركان حرب خالد شلتوت والذي وافته المنية في سبيل أداء الواجب الوطني نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد".



