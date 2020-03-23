وزير السياحة والآثار يبحث إصدار "كود الحماية المدنية" للمنشآت

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، وفدا من الإدارة العامة للحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء؛ لوضع آلية تنظيمية للعمل على إصدار كود الحماية المدنية من أخطار الحريق بالمنشآت السياحية والفندقية بأنواعها.





وشهد الاجتماع، عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.





وأوضح عبد الفتاح العاصي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل حل جميع المشكلات الخاصة بإجراءات حصول المطاعم والمنشآت الفندقية القائمة على تصاريح الحماية المدنية والعمل علي سرعة وتسهيل إصدارها، إضافة إلى إصدار أكواد الحماية المدنية وقائمة المراجعة لوضع ضوابط ومعايير الحماية من أخطار الحريق.





وفي سياق آخر، كانت وزارة السياحة والآثار أعلنت بدء عملية التطهير الشامل لكل المواقع والمتاحف الأثرية بأنحاء الجمهورية، والتي تتم وفقًا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.



