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رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:49 م
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طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الفجر
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استغاث طالب بالثانوي العام بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد تعطيل الدراسة بالمدارس وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.

وقال الطالب للوزير: "احنا ثانوية عامة ومافيش مدرسة ولا دروس خصوصية نعمل ايه؟".

من جانبه رد وزير التربية والتعليم على هذه الاستغاثة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "اتفقنا مع الهيئة الوطنية للإعلام علي إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة، وستقدم هذه الدروس بجودة عالية علي القنوات التعليمية في اقرب فرصة".

وأضاف وزير التربية والتعليم: نفس الخدمة سيتم تقديمها أيضا لطلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تناشد جميع طلاب المدارس في مصر، بضرورة الاعتماد في هذه الظروف الحالية التي تمر بها مصر، على التعلم الذاتي الالكتروني عبر المنصات التي أعلنت عنها الوزارة بجانب متابعة القنوات التعليمية

وكان قد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو)، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https:study.ekb.eg

وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

واستطرد: "أن أبنائنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم أيضًا توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط: https:edmodo.org

وواصل: "أن الأيام المقبلة ستشهد نشر العديد من الفيديوهات التي توضح لأبنائنا الطلاب كيفية استخدام المنصة الإلكترونية في التواصل، حيث سيتلقى الطالب من معلمه في الفصل الكود الخاص به للدخول إلى الفصل الافتراضي الخاص به لمتابعة التواصل مع معلم الفصل إلكترونيا".

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فيروس كورونا طارق شوقي تعليم عن بعد تطهير المطارات بنك المعرفة المصرى التعلم عن بعد التربية والتعليم EKB

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