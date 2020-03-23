فنانة عالمية تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الممثلة أوكرانية الأصل أولغا كوريلينكو تعافيها من فيروس كورونا.

ونشرت أولغا (40 عاماً) صورة لها مع ابنها الكسندر (4 أعوام) وهى ترتدي كمامة عبر حسابها في إنستغرام، وأكدت أنها تمضى الوقت مع طفلها، وكتبت: "عيد أم سعيد. لقد تعافيت".

وأضافت: "لمدة أسبوع كنت أشعر بتعب شديد، وأمضي معظم الوقت في السرير نائمة وحرارتي مرتفعة وأعاني صداعاً قوياً".

وأضافت أوليغا التي تشتهر بدورها في فيلم "كوانتم أوف سوليس" مع الممثل دانيال كريج، أحد أفلام سلسلة العميل جيمس بوند: "خلال الأسبوع الثاني الحرارة بدأت تنخفض، ولكن بدأت أعاني بعض السعال الخفيف وأشعر بإرهاق، وبحلول نهاية الأسبوع الثاني كنت أشعر بأنني على ما يرام… السعال بدأ في الاختفاء".

وأوضحت: "أنا الآن بخير، وأمضي وقتي في القيام بالكثير من الأشياء والتمتع بصحبة ابني".

وكانت أولغا قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا في وقت سابق، وقالت إنها لا تعلم من أين التقطت العدوى، ولكنها أشارت إلى أنها يمكن أن تكون قد أصيبت بالفيروس بعد إمساكها بمقبض سيارة أجر