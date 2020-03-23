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إسبانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 33089

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:39 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 33089 حالة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وقد سجلت وزارة الصحة الإسبانية، 324 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 1326.

 

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

 

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

 

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

 

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

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فيروس كورونا اصابات الكورونا اسبانيا ارتفاع عدد الاصابات اجمالي الوفيات

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