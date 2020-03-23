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أنباء عن إصابة هارفي وينستون بفيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:33 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وسائل الإعلام في الساعات الماضية بخبر إصابة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين بفيروس كورونا المستجد، رغم رفض الناطق باسمه التعليق على المعلومات المُتداولة.

وجاءت نتيجة فحوص هارفي واينستين، المحكوم عليه بالسجن 23 عاماً بتهمتي الاعتداء الجنسي والإغتصاب، إيجابية أثناء تواجده في سجن ويندي بشمال ولاية نيويورك.

يُذكر أن هارفي واينستين كان واحداً من اثنين من السجناء الذين ثبتت نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا داخل السجن عينه.

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