Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع متواصل في عدد وفيات كورونا بإيران

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:30 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، 127 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وقال مسؤول إيراني، في تصريحات صحفية نشرته وكالة رويترز،  إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت حتى اليوم 1812 حالة وفاة، مضيفًا أن عدد المصابين بكورونا في إيران وصل إلى 23049 حالة إصابة.

 

وتعد إيران بؤرة لتفشي فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وغربي آسيا.

 

 بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

 

وكان هؤلاء العلماء، قد جمعوا بين البروتين السطحى لـ"SHC014" مع فيروس سارس، وخرجوا بفيروس جديد زوده البروتين السطحي ببنية تساعده على اختراق خلايا الجهاز التنفسي البشري، كما ثبت أن هذا الفيروس يتسبب في مرض الفئران، لكنه لا يقتلها.

 

وتحدث المتخصصون، في هذا الشأن قبل ذلك في عام 2013 عن نجاحهم في عزل فيروس تاجي يعيش في أجسام الخفافيش له القدرة على اختراق الخلايا البشرية. حدث ذلك على الرغم من التأكيد على أن جميع الفيروسات التاجية لا تستطيع إصابة البشر بالعدوى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروسات تاجية فيروس كورونا صحة عالمية تفشي الفيروس ايران اصابات الكورونا

أخبار تهمك

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 12 ساعة

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 22 ساعة

قد تكون مصابا ولا أعراض لديك.. معلومات جديدة عن "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

منذ حوالي 4 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجئ من كيكي سيتين بشأن مستقبل ديمبلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ ساعة و 27 دقيقة

رسميًا.. وافد جديد ينضم لفريق ليفربول

منذ أقل من ساعتين

زوجة عادل إمام توجه رسالة للجمهور بخط يدها

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

إيران تؤكد: لم نسجل أي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد

فرنسا تعلن تسجيل خامس إصابة بفيروس "كورونا" القاتل

"رويترز": لا يزال لحم الخفافيش شائعا في إندونيسيا رغم كورونا

فيروس كورونا v.s حمى لاسا.. أيهما أخطر؟

الحجر الصحي المصري يكشف مفاجأة حول إصابة الأطفال بفيروس كورونا

163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

08:27 ص

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status