ارتفاع متواصل في عدد وفيات كورونا بإيران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، 127 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال مسؤول إيراني، في تصريحات صحفية نشرته وكالة رويترز، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت حتى اليوم 1812 حالة وفاة، مضيفًا أن عدد المصابين بكورونا في إيران وصل إلى 23049 حالة إصابة.

وتعد إيران بؤرة لتفشي فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وغربي آسيا.

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وكان هؤلاء العلماء، قد جمعوا بين البروتين السطحى لـ"SHC014" مع فيروس سارس، وخرجوا بفيروس جديد زوده البروتين السطحي ببنية تساعده على اختراق خلايا الجهاز التنفسي البشري، كما ثبت أن هذا الفيروس يتسبب في مرض الفئران، لكنه لا يقتلها.

وتحدث المتخصصون، في هذا الشأن قبل ذلك في عام 2013 عن نجاحهم في عزل فيروس تاجي يعيش في أجسام الخفافيش له القدرة على اختراق الخلايا البشرية. حدث ذلك على الرغم من التأكيد على أن جميع الفيروسات التاجية لا تستطيع إصابة البشر بالعدوى.