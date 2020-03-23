Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المالية": الخزانة العامة تتحمل تكلفة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التى تبلغ ٣٥ مليار جنيه هذا العام، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من ٧ مليارات جنيه فى السنوات التالية، سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من ١/ ٧/ ٢٠٠٦ وحتى ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦، موضحًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات بما يُمَّكنهم من تلبية احتياجاتهم، خاصة أن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمسة حيث اعتبرت ذلك تكرار صرف ما سبق صرفه، كما يعكس هذا القرار حرص القيادة السياسية أيضًا على حل جميع مشاكل منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين.


أضاف الوزير أن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ ١٤٪ اعتبارًا من العام المالى المقبل، التى ستقوم صناديق المعاشات بصرفها، تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ ١٧٠ مليار جنيه، فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، موضحًا أنه بنهاية هذا الشهر نكون قد سددنا ١٢٠,٤ مليار جنيه لصناديق المعاشات من مبلغ هذا العام البالغ ١٦٠,٥ مليار جنيه، وأنه سيتم تعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لتصبح ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪، لاستيعاب هذه الإجراءات، وتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات المالية تجاههم. 
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ يوم

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

رسميًا.. وافد جديد ينضم لفريق ليفربول

منذ ساعتين

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مفاجئ من كيكي سيتين بشأن مستقبل ديمبلي

منذ 41 دقيقة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

زوجة عادل إمام توجه رسالة للجمهور بخط يدها

منذ ساعتين و 17 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 23 ساعة

قد تكون مصابا ولا أعراض لديك.. معلومات جديدة عن "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ ساعة و نصف

مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

08:27 ص

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status