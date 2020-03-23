Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 26 قطعة سلاح ناري و103 قضية مخدرات في 24 ساعة

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجحت حملات أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط 26 قطعة سلاح ناري، 103 قضية مخدرات وتنفيذ 37094 حكم قضائي متنوع.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط  26 قطعة سلاح ناري، بحوزة 20 متهما، وذلك على النحو التالي: 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، طبنجة 21 فرد محلي، 65 طلقة مختلفة الأعيرة، 2 خزينة متنوعة، 145 قطعة سلاح أبيض، ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 37094 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: 120 حكم جناية، 10714 حكم حبس جزئي، 2156 حكم حبس مستأنف، 18314 حكم غرامة، 5790 حكم مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 2 تشكيل عصابي ضما 5 متهمين ارتكبوا 12 حادث متنوع، أما في مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 103 قضية مخدرات بحوزة 117 متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،955 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،453 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 200 جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 170 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 504 جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 725 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 375 جرام، 155 قرص مخدر.

أما في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، ضبط 17 متهما، أما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 21 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، وتم ضبط 73 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، إعادة سيارتين، أما في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 22062 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 68 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 4 منهم.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية تنفيذ الأحكام النيابة العامة الفجر الشرطة

أخبار تهمك

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 12 ساعة

زوجة عادل إمام توجه رسالة للجمهور بخط يدها

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ ساعة و نصف

رسميًا.. وافد جديد ينضم لفريق ليفربول

منذ ساعتين

مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ يوم

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

قرار مفاجئ من كيكي سيتين بشأن مستقبل ديمبلي

منذ 42 دقيقة

قد تكون مصابا ولا أعراض لديك.. معلومات جديدة عن "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 23 ساعة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

خلال 24 ساعة.. ضبط 232 قطعة سلاح ناري و311 قضية مخدرات

خلال 24 ساعة.. ضبط 210 قطعة سلاح بحوزة 192 متهمًا

خلال 24 ساعة.. ضبط 335 قضية مخدرات و238 قطعة سلاح ناري

خلال 24 ساعة.. ضبط 166 قطعة سلاح ناري و182 قضية مخدرات

ضبط 231 قطعة سلاح ناري و295 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. ضبط 231 قطعة سلاح ناري و295 قضية مخدرات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

08:27 ص

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status