بعد عودة التداول .. مؤشرات البورصة تواصل الصعود و"الرئيسي"يقفز 5.2% بمنتصف الجلسة









واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها مع عودة التداول بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وجاء ذلك بدعم كبير من مشتريات المصريين والعرب علي الأسهم القيادية ،ومع بدء تطبيق قرارالرئيس بضخ 20 مليار جنيه للبورصة .





وربح رأس المال السوقى في تلك اللحظة نحو 21.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 545.6 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.2% ليصل إلى مستوى 10262.2 نقطة،

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.1% ليصل مستوى 914.3 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.1% ليصل إلى مستوى 1019.3 نقطة.





وأوقفت البورصة المصرية جلسة التداول لمدة نصف ساعة من شدة ارتفاع مؤشر إيجي إكس 100 متجاوزاً نسبة الـ 5% صعوداً .





وتوقع أيمن فودة خبير اسواق المال ، استمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم بعد قرار الرئيس بضخ المركزي 20 مليار جنيه للاستثمار في البورصة.