تعليم الدقهلية: بدء التسجيل الطلاب على المنصة الإلكترونية

صرح علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، ببدء إجراءات تسجيل المعلمين للطلاب على المنصة التعليمية.





وأضاف في تصريحات اليوم الاثنين، أم ذلك جاء بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالتأكيد على استمرار العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني عن بعد.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لمصلحة الطلاب وهي الدخول على المنصة الإلكترونية والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور والاستعانة بالمصادر التعليمية المختلفة المتوفرة من خلال الرابط study.ekb.eg والخاصة بشرح المناهج الدراسية كاملة من الصف الثالث الابتدائي إلى الثاني الإعدادي.





وتابع وكيل تعليم الدقهلية، أنه جارٍ تجهيز فيديو تعليمي للطلاب والمعلمين عن كيفية التعامل مع المنصتين.





وأوضح أن مركز التطوير التكنولوجي بالدقهلية، قام بعمل غرف عمليات "دعم فني" لجميع الإدارات التعليمية وعمل دورات "أون لاين" للمعلمين والطلاب وعمل شرح للطلاب والمدرسين ورفعها على المواقع والاستعانة بالمصادر التعليمية واستخدام المراجع في البحث المطلوب منه.





وشدد على قيام مديري المدارس والموجهين بمتابعة المعلمين في تسجيل الطلاب في كل مرحلة ليتسنى لهم الدخول على المنصة وإنهاء الأبحاث قبل 15 مايو المقبل.





وأكد أنه سيتم متابعة جميع المدارس من خلال إحصائيات التسجيل ومساعدة مديري المدارس التي لم تتيح لهم الدخول على المنصة.





ولفت إلى أن الطالب الذي لم يستطع تسليم الأبحاث قبل 15 مايو، سوف يجري له امتحان قبل بداية العام الدراسي الجديد بأسبوعين.





وعلى صعيد آخر شنت رئاسة جمصة حملة التطهير والتعقيم بمدرسة جمصة التجريبية للتعليم الأساسي للوقاية من الإصابة بفيرس كورونا المستجد وحماية للعاملين بها وللطلبة والطالبات، تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وضمن الجهود المبذولة من المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس مدينة جمصة، لمجابهة كورونا.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية> وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



