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وقف تصوير مسلسل "تيمون وبومبا" لأكرم حسني وأحمد فهمي بسبب كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:20 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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توقف تصوير مسلسل "تيمون وبومبا" للفنانين أحمد فهمي، وأكرم حسني لمدة أسبوع بسبب أزمة فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم ، ومن المقرر أن يتم العودة للتصوير الأسبوع المقبل في الديكور الخاص بالعمل.

يُشار أن مسلسل "تيمون وبومبا" بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، ويزو،لطفي لبيب،بيومي فؤاد،عارفة عبد الرسول،وهو من تأليف أيمن وتار،إخراج أحمد الجندي،إنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي الدرامية مشاركته في الماراثون الرمضاني الماضي في مسلسل "الواد سيد الشحات"، والمسلسل شارك في بطولته هنا الزاهد، محمد محمود، ياسر الطوبجي،بيومي فؤاد،محمد عبد الرحمن "توتا"، وهو من إخراج أحمد الجندي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني الدرامية مشاركته في مسلسل "الوصية"، وهو بطولة أحمد أمين،عارفة عبد الرسول،ريم مصطفى،بيومي فؤاد، وهو من تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمي، وإخراج خالد الحلفاوي.
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