ندى موسى: "الكلاب والقطط لا تسبب العدوى بفيروس كورونا"

شاركت الفنانة ندى موسى، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت ندى خلال مقطع الفيديو:" أن في ظاهرة منتشره بعد انتشار فيروس كورونا الناس بترمي الكلاب والقطط في الشارع خوفًا من أنتقال فيروس كورونا ولكن منظومة الصحة نفت أن الحيوانات بتنقل العدوى لذلك يجب على الجميع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة".



وعلقت موسى، على مقطع الفيديو قائلة:"الكلاب والقطط لا تسبب العدوي بڤيروس كورونا انت الوحيد اللي ممكن تنقله لشخص أو تتعدي منه ماترميش حيوانك الأليف لأنه محتاجلك ومعتمد عليك أقعد في البيت".



يذكر أن آخر أعمال ندى موسى، مسلسل "شبر ميه"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في البطولة الفنان أحمد السعدني ونجلاء بدر ومحمد جمعة ومحمد علي رزق.