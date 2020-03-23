برلماني: تكليفات الرئاسة لمواجهة كورونا تاريخية

وصف أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، القرارات والتكليفات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمواجهة فيروس كورونا، بأنها تاريخية وغير مسبوقة وتكفل مواجهة جميع المشكلات التي تعرض لها الاقتصاد المصري بسبب هذا الوباء.





وأعلن "أباظة" في بيان أصدره اليوم الاثنين، تأييده التام لهذه التكليفات والقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في أثناء لقائه مع السيدات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، وفي مقدمتها توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يوليو المقبل.





ونوه برفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات وتخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.





وأشار إلى قرار تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد اضافية على التأخر في السداد.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة، بدراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس لدعمها وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيًا، وتأجيلها للمقييمين حتى بداية 2022، وتعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل منها للعمليات الفورية وتخفيف الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم فى شركة مقيدة بالبورصة وتخفيض جميع المصروفات في البورصة.



