لاعبو برشلونة على استعداد لقبول تخفيضات رواتبهم من أجل الانتقالات القادمة

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي برشلونة أجروا محادثات مع لاعبي الفريق الأول بشأن تخفيض الأجور خلال الأشهر المقبلة.





ألمحت العديد من التقارير إلى أن برشلونة مطالبون بخفض اجورهم إذا أرادوا إجراء إضافات مهمة خلال فترة الانتقالات المقبلة.





ويعد ذلك نظرًا لتأجيل المباريات بسبب فيرس كورونا مما يؤدي إلى انخفاض الدخل المتوقع ، وفقً لصحيفة الـ AS وأن مجلس برشلونة شعر بالحاجة إلى إجراء محادثات مع كبار اللاعبين.





يقول التقرير أن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو تحدث إلى أمثال جيرارد بيكيه وليونيل ميسي نظراً لأنهم قائدي برشلونة.





ومن غير المحتمل تأكيد التفاصيل المتعلقة بالتخفيضات المالية إلى أن تصدر كل من الدوري الأسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم المزيد من الإعلانات بشأن العقود الآجلة قصيرة المدى للمسابقات.