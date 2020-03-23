تحرير 6 محاضر لمحال تجارية مخالفة للأسعار في المنيا (صور)

حررت الوحدة المحلية لمركز سمالوط 6 محاضر لمحال تجارية مخالفة للأسعار بقلوصنا، جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، كما واصلت الوحدة المحلية رش وتعقيم المنشأت المختلفة في قرى المركز بالتعاون مع المواطنين.





وناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جميع المواطنين، بضرورة عدم التهاون، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والتعاون مع أجهزة الدولة، ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد، وحشد الطاقات، لمواجهة فيروس كورونا.





وشدد على تكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، مع توعية المواطنين، وتنبيههم بشتى السبل، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات، وفض أي تجمعات.





جاء ذلك خلال استكمال المحافظ، لجولاته الميدانية المفاجأة، بمدينة المنيا، للتأكد من تواجد المستلزمات الطبية، والأدوية، وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، ومتابعة مدي توافر السلع الغذائية بالأسواق، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات الدولة، الصادرة بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات، من الـ7 مساءً إلى الـ6 صباحًا، حتى 31 مارس الجاري.





رافق المحافظ خلال جولته محمد سيد، رئيس مدينة المنيا، والعقيد عادل جلال مدير إدارة مرور المنيا، وعددًا من القيادات الأمنية والجهات المعنية.



شملت الجولة عدة مناطق، منها شارع الزخرفية، وحي أبو هلال بجنوب المدينة، وماقوسة، وشارع 6 أكتوبر، وعزبة شاهين، وشارع أبو عرب، بحي غرب المدينة، ومنطقة المحطة وميدان بالأس، بحي وسط المدينة.





وحرر المحافظ، خلال جولته مخالفة لإحدى الصيدليات لعدم وجود صيدلي، كما وجه بفض، حفل زفاف بأحد شوارع ماقوسة، بحي غرب المدينة، تنفيذًا لقرار حظر إقامة أي تجمعات لإقامة أفراح، أو احتفالات، أو مناسبات، أو سرادق عزاء، أو اجتماعات، أو ندوات، سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة، أو خاصة، أو بالشوارع على مستوى الوحدات المحلية لمراكز، ومدن، وقرى المحافظة.

وأكد، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية لمواجهه فيروس كورونا، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.