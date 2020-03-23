من نيويورك.. ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جديدة

شاركت الفنانة ملك قورة، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ملك، خلال الصور مرتدية"تيشرت نص كوم باللون الاسود وبنطلون باللون البينك وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".



وعلقت قورة، على الصور قائلة:"نيويورك".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر قوي" وأضاف آخر"عسولة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اجمل واحده".



يذكر أن آخر أعمال ملك قورة، مسلسل "سوبر ميرو"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة إيمي سمير غانم، ومحمد ثروت، وأحمد سلطان، وحمدي المرغني.