برلمانية تطالب "الصحة" بتأجيل تطعيم الحصبة

ناشدت شادية ثابت، عضوة مجلس النواب، وزارة الصحة بضرورة تأجيل التطعيم ضد الحصبة لفترة مؤقتة، مشيرة إلى أن الوحدات الصحية تشهد ازدحاما كبيرا من قبل الأمهات والأطفال، ومن ثم تصبح فرصة لانتقال فيروس كورونا المستجد نتيجة التجمعات، ما يتعارض مع خطة الدولة والإجراءات الاحترازية الوقائية.





وأوضحت في بيان اليوم الاثنين، أن هناك مئات الأمهات تقفن يوميا أمام الوحدات الصحية خاصة في القرى والنجوع لأخذ جرعة التطعيم لأبنائهن، من دون وجود أي إجراء للوقاية من الفيروس، الأمر الذي يتطلب تأجيل هذا التطعيم لحين انتهاء أزمة انتشار الإصابة بالفيروس.





وأضافت بأن الأهم هذه الفترة هو مكافحة الإصابة بفيروس كورونا والعمل على محاصرته وفض أي تجمعات من الممكن أن تزيد من فرص انتقاله بين المواطنين.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ولفت إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



