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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:55 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر السعودي
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تُصحَب برياح سطحية نشطة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (العارضة، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.


من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.


وتعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هي مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأة الهيئة العامة للأرصاد عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.


وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013؛ حيث أعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلًا عنه.


ثم أعفى الجاسر من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، ثم أعفى من منصبة في 30 اغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

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