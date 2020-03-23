إيطاليا في محنة.. الدول تساندها ضد كورونا

منذ تفشي فيروس كورونا القاتل، أنحاء العالم، لترتفع أعداد الوفيات في إيطاليا، حتى تجاوز 5 آلاف حالة وفاة، سارعت بعض الدول لمساندتها، بالمعدات الطبية والفرق الطبية، لمحاصرة الفيروس، والتصدي لهذا الوباء اللعين.





ووصل إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا منذ تفشي فيروس كورونا القاتل، إلى 5476 حالة وفاة، وفقًا لوكالة الحماية المدنية الإيطالية.





مساعدات طبية روسية لإيطاليا تعتبر روسيا من أوائل الدول التي سعت لمساندة إيطاليا في محنتها حيث أعلنت السفارة الروسية لدى إيطاليا، عن هبوط أول طائرة عسكرية روسية تحمل مساعدات طبية لدعم ايطاليا في مواجهتها لفيروس كورونا، هبطت في قاعدة عسكرية بضواحي العاصمة روما.



و أشارت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الطائرة التابعة لوزارة الدفاع الروسية هبطت في قاعدة "براتيكا-دي-ماري" لسلاح الجو الإيطالي، ونشرت فيديو للحظة وصول الطائرة.



كوبا ترسل أطباء إلى إيطاليا بينما أرسلت كوبا فريقا من 52 طبيبا وممرضا ممن شاركوا في مكافحة حمى إيبولا في إفريقيا، إلى إيطاليا من أجل تقديم العون لهذا البلد الأوروبي في مكافحة الوباء.

وأعلن مدير الفريق كارلوس ريكاردو بيريز، أن الطاقم المؤلف من 36 طبيبا و15 ممرضا وإداري "مستعد للعمل دون هوادة لمعالجة المرضى والتصدي لوباء "كوفيد 19" بالتعاون مع الأخصائيين الصحيين" في إيطاليا.

مساعدات طبية صينية لإيطاليا وسابقا، توجه فريق طبي صيني إلى روما، مكون من تسعة أطباء وخبراء ويحمل معه على طائرة خاصة كبيرة أطنانا من الإمدادات الطبية ومنها الكمامات ومعدات وآلات خاصة بمواجهة الفيروس.

