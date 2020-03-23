فيفي عبده تشارك في تحدي الخير وتتكفل بـ ١٠٠ أسرة

كشفت الفنانة فيفي عبده عن قبولها لتحدي صديقاتها الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة هند صبرى، وللمشاركة في تحدي الخير لمساعدة الأسر المحتاجة التي تتقاضى دخل يومي، ولا تستطيع المكوث في المنزل لتأثر دخلهم المادي، كوسيلة منها لعدم انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر،موضحة أنها ستتكفل بـ100 أسرة.



نشرت فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"،ظهرت فيه وهي مُرتدية للحجاب،وقالت فيه :"قبلت تحدي الخير لأهل الخير من غادة عبد الرازق وهند صبري اللي تحدوني، أنا متكفلة ب 100 اسرة ياريت كل الناس تعمل كدة محتاجين اكتر من كدة مليون مرة لمصر وربنا يحفظ بلدنا وجيشنا ورئيسنا و شعبنا".



وأضافت فيفي عبده قائلة:"بتحدى يسرا وإلهام شاهين وأحمد السقا وغادة عادل ونيللي كريم ونادية الجندي ونبيلة عبيد".



وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده الدرامية مسلسل" مملكة الغجر "، وهو من إﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد،ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الغيطي، بطولة فيفي عبده،حورية فرغلي،حازم سمير،سامح الصريطي، سناء شافع،ميار الغيطي.





