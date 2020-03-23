ريال مدريد ينافس برشلونة وليفربول على ضم موهبة جديدة

أفادت بعض التقارير أن ريال مدريد دخل صراع لمنافسة ليفربول وبرشلونة على توقيع لاعب خط وسط ليل الفرنسي بوباري سوماري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





قدم بوباري سوماري 30 مباراة مع ليل خلال موسم 2019-20 ويبلغ 21 عامًا ، حيث ارتبط اسمه بشدة بالانتقال إلى الدوري الانجليزي الممتاز في يناير الماضي.





ظهر لاعب خط الوسط فقط في واحدة من مباريات دوري الدرجة الأولى السبع الأخيرة لفريقه.









كما يهتم أن كل من ليفربول وبرشلونة للحصول على خدمات اللاعب الذييلعب لمنتخب فرنسا الدولي تحت 21.





وفقًا لتقارير في إسبانيا ، فإن ريال مدريد يبحث أيضًا عن لاعب خط الوسط ، ورصد مبلغ مالي حوالي 27 مليون يورو (25 مليون جنيه استرليني).





يذكر أن سينتهي عقد سوماري مع فريق ليل الفرنسي لمدة عامان حتى صيف 2022.