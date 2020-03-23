Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد ينافس برشلونة وليفربول على ضم موهبة جديدة

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:39 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
Advertisements
أفادت بعض التقارير أن ريال مدريد دخل صراع لمنافسة ليفربول وبرشلونة على توقيع لاعب خط وسط ليل الفرنسي بوباري سوماري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قدم بوباري سوماري 30 مباراة مع ليل خلال موسم 2019-20 ويبلغ 21 عامًا ، حيث ارتبط اسمه بشدة بالانتقال إلى الدوري الانجليزي الممتاز في يناير الماضي. 

ظهر لاعب خط الوسط فقط في واحدة من مباريات دوري الدرجة الأولى السبع الأخيرة لفريقه.


كما يهتم أن كل من ليفربول وبرشلونة للحصول على خدمات اللاعب  الذييلعب لمنتخب فرنسا الدولي تحت 21.

وفقًا لتقارير في إسبانيا ، فإن ريال مدريد  يبحث أيضًا عن لاعب خط الوسط ، ورصد مبلغ مالي حوالي 27 مليون يورو (25 مليون جنيه استرليني).

يذكر أن سينتهي عقد سوماري مع فريق ليل الفرنسي لمدة عامان حتى صيف 2022.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد الجوية تحذر من عاصفة ترابية (التفاصيل)

منذ ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ يوم

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

قد تكون مصابا ولا أعراض لديك.. معلومات جديدة عن "كورونا"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ ساعة الا ربع

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

زوجة عادل إمام توجه رسالة للجمهور بخط يدها

منذ ساعة و نصف

مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 11 ساعة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

رسميًا.. وافد جديد ينضم لفريق ليفربول

منذ ساعة و 18 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

10:32 ص

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

08:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status