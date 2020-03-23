Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تفشي فيروس كورونا..أحمد عز في ورطة

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
واجه صناع مسلسل "هجمة مرتدة"، أزمة بسبب الحظر الجوي في أغلب الدول وذلك بعد إنتشار فيروس كروونا في أغلب الدول، حيث كان من المفترض أن يتم تصوير عدد من مشاهد المسلسل في بعض الدول الأوربية، وبالتالي أضطر فريق العمل في البحث عن بدائل من خلال تغيير أحداث السيناريو.

مسلسل "هجمة مرتدة"، يقوم ببطولتة الفنانة هند صبري وأحمد عز وأمير صلاح ونضال الشافعي، وتدور أحداث المسلسل حول ملف من المخابرات المصرية، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي.

ويجسد أحمد عز، خلاله أحداث المسلسل ظابط مخابرات متزوج ويقع في العديد من الصعوبات في حياته.

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز، فيلم "الممر"، الذي تدور أحداثة في إطار الحرب، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة أسماء ابو اليزيد وأحمد رزق ومحمد جمعه وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تفشي الفيروس أسماء ابو اليزيد

أخبار تهمك

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 16 ساعة

قد تكون مصابا ولا أعراض لديك.. معلومات جديدة عن "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. وافد جديد ينضم لفريق ليفربول

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

منذ حوالي 3 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد الجوية تحذر من عاصفة ترابية (التفاصيل)

منذ ساعة

زوجة عادل إمام توجه رسالة للجمهور بخط يدها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ يوم

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أحمد فلوكس فى الإسماعيلية لاستكمال "الممر"

مسلسلات فى انتظار الموسم الشتوى

أحمد فلوكس عن فيلم "الممر": تم عمل الفيلم بخالص قلوبنا وحبنا لبلدنا

أحمد كرارة يقدم دور ضابط مخابرات مصري في مسلسل لبناني "خيبة أمل"

"هجمة مرتدة" يجمع بين أحمد عز و هند صبري في رمضان

نضال الشافعي ينضم لأبطال مسلسل "هجمة مرتدة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

10:32 ص

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

08:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status