بعد تفشي فيروس كورونا..أحمد عز في ورطة

واجه صناع مسلسل "هجمة مرتدة"، أزمة بسبب الحظر الجوي في أغلب الدول وذلك بعد إنتشار فيروس كروونا في أغلب الدول، حيث كان من المفترض أن يتم تصوير عدد من مشاهد المسلسل في بعض الدول الأوربية، وبالتالي أضطر فريق العمل في البحث عن بدائل من خلال تغيير أحداث السيناريو.



مسلسل "هجمة مرتدة"، يقوم ببطولتة الفنانة هند صبري وأحمد عز وأمير صلاح ونضال الشافعي، وتدور أحداث المسلسل حول ملف من المخابرات المصرية، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي.



ويجسد أحمد عز، خلاله أحداث المسلسل ظابط مخابرات متزوج ويقع في العديد من الصعوبات في حياته.



يذكر أن آخر أعمال أحمد عز، فيلم "الممر"، الذي تدور أحداثة في إطار الحرب، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة أسماء ابو اليزيد وأحمد رزق ومحمد جمعه وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.