مصرية تدرس بإيطاليا كشف كواليس الحجر الصحي هناك وسبب عدم عودتها

قالت نسمة زكريا، طالبة مصرية تدرس بإيطاليا، إن إيطاليا تطبق الحجر الصحي بجدية أكثر نظرًا لارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير، مشيرة إلى أنه تم إغلاق جميع المدارس والجامعات والمراكز البحثة حتى بداية شهر أبريل؛ لكونهم يعتقدوا أن فيروس كورونا يكون قد انتهى خلال هذا التوقيت.





وأكدت نسمة زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أنه عند نزولهم للشارع لابد أن يرتدوا كمامات وقفازات ويقوموا بمليء استمارة بكامل البيانات الشخصية وسبب الخروج من المنزل، مشيرة إلى أن هناك دورات شرطة في الشوارع تستعلم عن سبب الخروج، ولو كان السبب غير ضروري يتم دفع غرامة 300 يورو.





وتابعت الطالبة المصرية التي تدرس بإيطاليا، أنها تقوم بعمل ماجيستير في إيطاليا، وهم حاليًا يقيموا بالمنزل ويعملوا على الجزء النظري لحين العودة للجامعات لاستكمال الجزء العملي، موضحة أنها لم تتمكن من العودة لمصر لكون الوضع كان تأخر ولم تلحق العودة بعد توقف الطيران الداخلي داخل إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



