سقوط عصابة سرقة الدرجات النارية بـ15 مايو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، في القبض على 5 أشخاص لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقته الدرجات النارية، بمنطقة 15 مايو.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، بمديرية أمن القاهرة، قيام اثنين من العناصر الإجرامية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية "تروسيكل" بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (فرد خرطوش - حقيبة يد بداخلها "عتلة حديدية، مقص حديدى، مفك، بنسة كهرباء" - مجموعة من مفاتيح الدراجات البخارية).



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة، وأقرا بتصرفهما فى الدراجات النارية لدى عملائهم ثلاثة من العناصر الإجرامية "سيء النية"، أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها.





كما ضبط بحوزتهم 5 دراجات نارية "تروسيكل" من متحصلات وقائع السرقة، وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على الدراجات النارية المضبوطة من المتهمان بقصد التصرف فيها بالبيع وإنهم على علم بأنها من متحصلات حوادث سرقة، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكب جرائم السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

